Путин призвал к устранению любых барьеров для мировых цепочек поставок

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости устранения любых барьеров, которые мешают налаживанию мировых цепочек поставок. Об этом он заявил в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит сегодня в столице Казахстана.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок", — заявил глава государства.

По словам российского лидера, это необходимо для решения важных задач в области продовольственной безопасности.