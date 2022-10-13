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13 октября, 06:10

Путин призвал к устранению любых барьеров для мировых цепочек поставок

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости устранения любых барьеров, которые мешают налаживанию мировых цепочек поставок. Об этом он заявил в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит сегодня в столице Казахстана.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок", — заявил глава государства.

По словам российского лидера, это необходимо для решения важных задач в области продовольственной безопасности.

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Выступая на саммите, президент России также призвал к формированию системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права и Устава ООН, и заявил, что и азиатские страны, и сама РФ уже активно занимаются этим вопросом.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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