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13 октября, 06:56

Союзные силы освободили населённые пункты Опытное и Иванград в ДНР

Российские войска освободили населённые пункты Опытное и Иванград, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.

В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ освободили посёлок Зайцево в ДНР, в ходе боевых действий было уничтожено более 120 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв

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