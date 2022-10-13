Союзные силы освободили населённые пункты Опытное и Иванград в ДНР

Российские войска освободили населённые пункты Опытное и Иванград, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.