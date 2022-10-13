ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 06:56
3435

Союзные силы освободили населённые пункты Опытное и Иванград в ДНР

Российские войска освободили населённые пункты Опытное и Иванград, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.

В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина
В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ освободили посёлок Зайцево в ДНР, в ходе боевых действий было уничтожено более 120 бойцов ВСУ.

BannerImage

ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Донбасс
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar