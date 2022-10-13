Посол Мешков: Россия следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву
Россия внимательно следит за недружественными действиями Франции, в том числе касаемо поставок вооружений Украине. Как заявил российский посол в Париже Алексей Мешков, Москва выступает против подобных шагов, поскольку они ведут к затягиванию конфликта на территории Незалежной.
"Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведёт к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим… Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Кстати, ранее МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви для разъяснений относительно поставок вооружения Украине со стороны Парижа. Разговор с французским дипломатом провёл замминистра иностранных дел Александр Грушко. В частности, Леви было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники Киеву, а также наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке бойцов ВСУ натовскими военными.
ТАСС / Zuma / Staff Sgt. Marco Gomez