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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 07:13

В Херсонской области купировали очередные попытки наступления ВСУ

Стремоусов: Попытки ВСУ зайти в Херсонскую область купированы

Союзные войска купировали попытки ВСУ атаковать Херсонскую область со стороны Криворожского и Николаевского направлений. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

"Попытки зайти в Херсонскую область со стороны Криворожского, Николаевского направлений купированы, шансов у нацистов ворваться в Херсон нет", подчеркнул он.

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Украинские офицеры-разведчики взяты в плен в Херсонской области

Напомним, также Стремоусов заявил, что количество обстрелов Херсона со стороны украинских военных значительно уменьшилось, в городе спокойная обстановка, администрация занимается восстановлением региона.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Татьяна Миссуми
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