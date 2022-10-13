В Херсонской области купировали очередные попытки наступления ВСУ

Союзные войска купировали попытки ВСУ атаковать Херсонскую область со стороны Криворожского и Николаевского направлений. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

"Попытки зайти в Херсонскую область со стороны Криворожского, Николаевского направлений купированы, шансов у нацистов ворваться в Херсон нет", — подчеркнул он.