Агент СБУ рассказал о похищении "Правым сектором" чиновницы в Запорожской области

Задержанный российскими силовиками агент СБУ Павел Кишинец рассказал о похищении главы Администрации посёлка Кирилловка Запорожской области Екатерины Уманец. По его словам, ему позвонили уже после похищения с просьбой приехать по адресу, где находилась чиновница.

Задержанный экстремист, участвовавший в похищении чиновницы. Видео © Telegram-канал / РИА "Новости"

"Она сидела в подвале, глаза у неё были завязаны, и с ней общались. Я уже по видео видел, какие вопросы они задавали. По поводу били — не знаю, видел, пакет лежал какой-то там на полу. Скорее всего, да, голос у неё был встревоженный", — рассказал задержанный.

По словам украинского агента, чиновница принимала участие в организации пророссийских митингов в регионе.

Ранее Лайф писал, что в Запорожье уничтожены штаб "Правого сектора"* и узел связи "Азова"*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Там же было ликвидировано два пункта временной дислокации иностранных наёмников.