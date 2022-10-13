Российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины Павла Кишинца. Он рассказал о том, что члены "Правого сектора"* планировали беспорядки в Мелитополе, подготовив для этого схроны с оружием.

Задержанный экстремист, планировавший беспорядки в Мелитополе. Видео © Telegram-канал / РИА "Новости"

"Абакар Исаев, тоже в "Правом секторе" был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко [говорил], сотрудник СБУ", — цитирует РИА "Новости" Кишинца.

Силовики установили контакты подозреваемого, место хранения оружия у его подельника. Обоих экстремистов сразу после этого задержали. Они дали признательные показания. Агентство указывает, что Кишинец входит в "Правый сектор" с декабря 2014 года. В его задачи входило выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.

Ранее Лайф писал, что в Запорожье уничтожены штаб "Правого сектора" и узел связи "Азова"*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Там же было ликвидировано два пункта временной дислокации иностранных наёмников.