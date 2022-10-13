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13 октября, 02:16

Известный актёр бросился в холодную реку ради спасения собаки

Жена Жигунова рассказала, как он вытащил собаку из Москвы-реки

<p>Спасённый пёс Стёпа на руках у Виктории Ворожбит. Фото @ Telegram / <a href="https://t.me/Zhigunovochka/655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жигуновочка</a></p>

Спасённый пёс Стёпа на руках у Виктории Ворожбит. Фото @ Telegram / Жигуновочка

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актёр Сергей Жигунов прыгнул в Москву-реку, чтобы спасти маленького пса по кличке Стёпа. Об этом рассказала жена звезды Виктория Жигунова. Инцидент произошёл во время их прогулки по набережной рядом с Нескучным садом.

Сергей Жигунов. Фото © ТАСС \ Сергей Фадеичев

Сергей Жигунов. Фото © ТАСС \ Сергей Фадеичев

"Стёпа разбегался, перепрыгнул через бордюрчик, а что там дальше вода — не знал. Он бы, конечно, продержался немного, но вода холодная. Муж стал его вытаскивать за поводок, но ошейник расстегнулся и Стёпа сорвался в воду", — написала Виктория в своём Telegram-канале.

Сергею Жигунову пришлось спасать питомца. День спустя его жена обрадовала подписчиков, заявив, что после "экстремального купания" никто не заболел. Однако пёс до сих пор находится в стрессе, старается не слезать с рук или находиться как можно ближе к людям. По словам Виктории, Сергей в шутку заявил, что Стёпе теперь придётся сдавать нормативы по плаванию. Ошейник она выбросила, теперь пёс гуляет в шлейке.

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Анатолий Симоненко

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