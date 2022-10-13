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13 октября, 02:02

Венгрия и Сербия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ГА ООН

Венгрия и Сербия оказались среди стран, проголосовавших на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также за это свой голос отдали такие партнёры Москвы, как Бразилия, Науру.

Для принятия резолюции требовалось, чтобы за неё проголосовали две трети делегаций государств. Количество воздержавшихся и не голосовавших не учитывалось. Против выступили только Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. По очевидным причинам "за" среди прочих отдали свои голоса США, Британия, Украина, страны Балтии.

На Генассамблее ООН отказали России в тайном голосовании по референдумам

На Генассамблее ООН отказали России в тайном голосовании по референдумам

Ранее Лайф писал, что Полянский назвал голосование по антироссийской резолюции плохим итогом для ООН. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой, подчеркнул заместитель постпреда России при Организации объединённых наций.

Напомним, в резолюции обозначен призыв не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". В поддержку резолюции высказались представители 143 стран. Против проголосовали делегации пяти государств. Это сама Россия, а также Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа.

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un.org

Арина Родионова

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