Венгрия и Сербия оказались среди стран, проголосовавших на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также за это свой голос отдали такие партнёры Москвы, как Бразилия, Науру.

Для принятия резолюции требовалось, чтобы за неё проголосовали две трети делегаций государств. Количество воздержавшихся и не голосовавших не учитывалось. Против выступили только Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. По очевидным причинам "за" среди прочих отдали свои голоса США, Британия, Украина, страны Балтии.

Ранее Лайф писал, что Полянский назвал голосование по антироссийской резолюции плохим итогом для ООН. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой, подчеркнул заместитель постпреда России при Организации объединённых наций.