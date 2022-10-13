"Им там нечего делать": В США выразили опасения из-за поездок американских звёзд на Украину

Если с любой из американских звёзд что-нибудь произойдёт в их поездке на Украину, это может привести к прямому конфликту с Россией. Такое мнение высказала обозреватель американского журнала Federalist Джордан Бойд. Она считает, что подобный инцидент может обернуться ядерной войной.

"Таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн, нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны", — заявила Бойд.

Она предупредила, что, если кому-то из американских звёзд во время "увеселительной поездки по Восточной Европе" причинят вред, США могут использовать это как оправдание для втягивания Вашингтона в конфликт. В то время как американцы не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну, отметила автор статьи.

"Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией", — считает обозреватель.