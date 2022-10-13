В Белом доме заявили о высоком риске втягивания США в конфликт на Украине
Советник Байдена Кирби: Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки
Риски втягивания Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине высоки. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Риски сейчас высоки", — сказал он в интервью CNN, добавив, что в этом нет сомнений.
Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле отметили, что заявления Пентагона о возможности применения отправляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму уже говорит о вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт в Незалежной.
Flickr / soldiersmediacenter