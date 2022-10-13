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12 октября, 23:18

В Белом доме заявили о высоком риске втягивания США в конфликт на Украине

Советник Байдена Кирби: Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки

Риски втягивания Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине высоки. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Риски сейчас высоки", — сказал он в интервью CNN, добавив, что в этом нет сомнений.

В МИД РФ призвали США и НАТО осознать опасность эскалации напряжённости

В МИД РФ призвали США и НАТО осознать опасность эскалации напряжённости

Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле отметили, что заявления Пентагона о возможности применения отправляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму уже говорит о вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт в Незалежной.

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Flickr / soldiersmediacenter

Андрей Григорьев

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