В Белом доме заявили о высоком риске втягивания США в конфликт на Украине

Риски втягивания Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине высоки. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Риски сейчас высоки", — сказал он в интервью CNN, добавив, что в этом нет сомнений.