Осуждённого в США россиянина Виктора Бута посетил в тюрьме Марион (штат Иллинойс) посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Глава российской дипмиссии рассказал, что заключённый "очень хочет вернуться на родину" и тоскует по семье. По его словам, Бут также беспокоится о том, "идёт ли успешно специальная военная операция".

"Впечатления, конечно, смешанные. С одной стороны, конечно, воодушевляет настрой Виктора Анатольевича Бута. <...> Просил передать нашим военным, кто сражается на фронтах, успехов, всего самого доброго, главное — победы", — рассказал Антонов журналистам.

Он заверил Бута, что дипломаты РФ будут делать всё для его скорейшего возвращения на родину. И заявил, что ему будут оказывать поддержку.

"Мы сделаем всё для того, чтобы он быстрее оказался дома. Он очень рассчитывает, очень ждёт решения Москвы на сей счёт", — подчеркнул посол РФ в США.

Лайф писал, что в начале сентября посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными. Он добавил, что для российской стороны важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".