Киев раскрыл, сколько запросит у Запада денег на следующий год

В следующем году Украине понадобится более 55 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ). Он уточнил, что в эту сумму включено 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции.

"Украина и дальше будет нуждаться в серьёзной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме в более чем 55 миллиардов долларов США в 2023 году", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, в эту сумму входит 3,5 миллиарда долларов в месяц на покрытие бюджетного дефицита и 17 миллиардов долларов — на "срочные проекты по реконструкции".