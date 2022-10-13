В Белоруссии назвали цель совместной с Россией группировки войск
Госсекретарь СБ Белоруссии: Цель группировки войск Белоруссии и России — защита от угроз
Развёртывание белорусско-российской региональной группировки войск идёт для того, чтобы противостоять угрозам нацбезопасности. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Те вызовы и угрозы, которые складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развёртывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", — сказал Вольфович.
Он отметил, что региональную группировку войск создали давно исключительно в целях обороны, чтобы охранять западные рубежи Союзного государства.
Ранее в белорусском парламенте также заявили, что развёртывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на обеспечение безопасности западной границы Союзного государства. Депутат отметил, что каких-либо дополнительных поручений, связанных с российской спецоперацией на Украине, у белорусских военных не появилось.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ