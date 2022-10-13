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12 октября, 22:28

В Белоруссии назвали цель совместной с Россией группировки войск

Госсекретарь СБ Белоруссии: Цель группировки войск Белоруссии и России — защита от угроз

Развёртывание белорусско-российской региональной группировки войск идёт для того, чтобы противостоять угрозам нацбезопасности. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Те вызовы и угрозы, которые складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развёртывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", — сказал Вольфович.

Он отметил, что региональную группировку войск создали давно исключительно в целях обороны, чтобы охранять западные рубежи Союзного государства.

На что повлияет решение Москвы и Минска о развёртывании совместной группировки войск

На что повлияет решение Москвы и Минска о развёртывании совместной группировки войск

Ранее в белорусском парламенте также заявили, что развёртывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на обеспечение безопасности западной границы Союзного государства. Депутат отметил, что каких-либо дополнительных поручений, связанных с российской спецоперацией на Украине, у белорусских военных не появилось.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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