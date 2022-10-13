Производители попросили ослабить требования к сроку годности товаров

Российские производители обратились в Минпромторг с просьбой рекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к срокам годности. Сейчас федеральные ретейлеры закупают товары с остаточным сроком не ниже 60–65%. Например, если продукцию можно хранить 730 дней, то её не принимают за 439 дней до этого. А средний срок продажи таких товаров в магазинах составляет около 50 дней.

"Всё это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок <…> и ведёт к утилизации большого объёма продовольствия", — цитирует газета "Известия" фрагмент письма, адресованного министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Нововведения не сказались бы на качестве товаров — они касались бы только жёстких требований, которым "не может соответствовать объём складских запасов", отмечается в документе. Торговые сети "излишне перестраховываются", считают производители.

Существующая закупочная практика может отразиться и на конечных потребителях, заявили изданию эксперты. В случае всплеска заказов есть риск возникновения дефицита. Между сроком годности и сроком хранения есть разница, объясняют собеседники газеты. По истечении первого использовать товар нельзя. Во втором случае продукты не утрачивают свои потребительские свойства, то есть сохраняется вкус, аромат, форма и другое. Снижение порога срока годности позволит придерживаться осознанного потребления и экономического благополучия, полагают специалисты.