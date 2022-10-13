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Опубликовано 12 октября 2022, 21:48
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Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе

МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото © Wikipedia / U.S. Air National Guard

МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото © Wikipedia / U.S. Air National Guard

Истребитель МиГ-29 одной из бригад тактической авиации Вооружённых сил Украины вечером 12 октября потерпел крушение недалеко от Винницы. Лётчик катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

Там заявили, что истребитель пытался сбивать дроны-камикадзе. Утверждается, что якобы три раза это удалось.

"По неустановленным техническим причинам лётчик начал терять управление машиной, но сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт подальше от Винницы, и <...> катапультировался", сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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Анатолий Симоненко
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