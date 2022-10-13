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12 октября, 21:48

Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе

<p>МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / U.S. Air National Guard</p>

МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото © Wikipedia / U.S. Air National Guard

Истребитель МиГ-29 одной из бригад тактической авиации Вооружённых сил Украины вечером 12 октября потерпел крушение недалеко от Винницы. Лётчик катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

Там заявили, что истребитель пытался сбивать дроны-камикадзе. Утверждается, что якобы три раза это удалось.

"По неустановленным техническим причинам лётчик начал терять управление машиной, но сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт подальше от Винницы, и <...> катапультировался", сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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Анатолий Симоненко

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