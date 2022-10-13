Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе
МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото © Wikipedia / U.S. Air National Guard
Истребитель МиГ-29 одной из бригад тактической авиации Вооружённых сил Украины вечером 12 октября потерпел крушение недалеко от Винницы. Лётчик катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
Там заявили, что истребитель пытался сбивать дроны-камикадзе. Утверждается, что якобы три раза это удалось.
"По неустановленным техническим причинам лётчик начал терять управление машиной, но сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт подальше от Винницы, и <...> катапультировался", — сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
Ранее Лайф рассказывал, что расчёт ЗРК "Оса" морской пехоты Тихоокеанского флота сбил украинский штурмовик Су-25. В результате попадания зенитной ракеты от летательного аппарата остались лишь обломки.