Украинский МиГ-29 упал при попытке сбить дроны-камикадзе

Истребитель МиГ-29 одной из бригад тактической авиации Вооружённых сил Украины вечером 12 октября потерпел крушение недалеко от Винницы. Лётчик катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

Там заявили, что истребитель пытался сбивать дроны-камикадзе. Утверждается, что якобы три раза это удалось.

"По неустановленным техническим причинам лётчик начал терять управление машиной, но сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт подальше от Винницы, и <...> катапультировался", — сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.