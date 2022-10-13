Сможет ли ПВО IRIS-T сбить российские "Калибры" над Украиной Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Кот в вентиляции Ответы на вопросы военной науки Война Украины с ракетами Российские ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре ряда городов Украины вызвали переполох в Киеве и на Западе, ускорив поставки современных немецких систем ПВО. 35002 35002 Коллаж © LIFE. © ТАСС / IMAGO / Political-Moments

Последние новости об Украине на сегодня

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев уже получил немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, поставки которой откладывались последние несколько месяцев. Это подтвердил и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Сообщалось, что Германия передала Украине первую батарею из четырёх обещанных в составе дивизиона ПВО. По данным издания Spiegel, передача состоялась во вторник недалеко от польско-украинской границы. Согласно данным открытых источников, ещё три установки IRIS-T будут поставлены в 2023 году. Разговор об "Ирисах" ведётся как минимум с лета. Первые поставки были запланированы на ноябрь, но, видимо, российские удары по инфраструктуре Украины подстегнули западных партнёров.

Как показали события последних двух дней, украинская система ПВО оказалась не способной отразить массированный удар с воздуха. Британская газета Financial Times назвала ПВО Украины "дырявой и несостоятельной". Но дело не только в том, что противовоздушная оборона Киева бессильна перед российскими крылатыми ракетами. С начала спецоперации стоящие на вооружении Украины советские комплексы С-300 и "Бук" больше вредили Киеву, чем "Калибрам", летящим к цели.

Первый случай попадания зенитной ракеты С-300 в жилой дом зафиксирован в Киеве 26 февраля. Наведение ракеты украинского комплекса С-300 отказало в самый важный момент — и двухтонный боеприпас вонзился в многоквартирный дом. После начала массированной атаки на украинскую энергосеть только 10 октября вышедшая из строя украинская ПВО разрушила не менее четырёх высотных зданий, 35 жилых домов и одну школу. По некоторым данным, ракета С-300 упала и на "мост Кличко" в Киеве. Также, судя по осколочному поражению фасада бизнес-центра "101 Tower", виновник разрушений не российское высокоточное оружие, а противоракета ЗРК С-300, компонент украинской системы ПВО.

Кот в вентиляции

Фото © ТАСС / IMAGO / Schöning

Поставленные Киеву IRIS-T SLM — современные немецкие системы ПВО, пришедшие на смену системам AIM-9 Sidewinder, принятым на вооружение ещё в 1956 году. Это результат коллаборации шести стран-участниц под эгидой Германии. Производится IRIS-T компанией Diehl BGT Defence. Комплексы состоят на вооружении многих европейских стран с 2005 года.

Одна батарея IRIS-T состоит из пункта управления огнём и трёх ракетных установок. Как отмечает производитель IRIS-T SLM, данная система эффективна для защиты города среднего размера и предназначена для борьбы с такими целями, как вертолёты, самолёты, крылатые и противокорабельные ракеты, а также с ракетами класса "воздух – земля". По словам военных экспертов, IRIS-T SLM эффективнее американских комплексов Patriot, принятых на вооружение в 1982 году.

IRIS-T SLM, как они сами заявляли, может обнаруживать цели типа самолётов на расстоянии 120 километров, цели типа ракет — на расстоянии 60 километров. А сбивает начиная с 20 километров Алексей Леонков Военный эксперт

Немецкий ЗРК обладает меньшим радиусом действия, чем тот же российский ЗРК "Бук-М1", — 20 километров против 35. Для наведения на цель IRIS-T используют навигационные системы GPS и INS, которые получают целеуказания со станции слежения. Корректируются ракеты головкой инфракрасного наведения, что позволяет перехватывать крылатые ракеты даже над плотной городской застройкой. Противоракеты IRIS-T оснащены системой отклонения вектора тяги, благодаря чему способны перехватывать цели, маневрирующие с перегрузками до 25 G. Однако военные эксперты отмечают, что после получения этих комплексов Киев окажется в положении "кота в вентиляции": теоретическая возможность действовать у ВСУ появится, но отбиться без посторонней помощи будет уже нельзя.

Ответы на вопросы военной науки

Главная проблема западных IRIS-T состоит в том, что их слишком мало. Всего запланированы поставки четырёх батарей, три из которых поступят в 2023 году. Для сравнения: в одном дивизионе С-300 Российской армии не менее 12 пусковых установок. Даже если Киев получит все четыре обещанные батареи, они не позволят обеспечить устойчивую оборону воздушного пространства. А разговоры Владимира Зеленского и Андрея Ермака о создании "небесного щита" выглядят утопией. При этом нельзя игнорировать тот факт, что последствия от таких поставок для России всё же будут.

Дивизион IRIS-T SLM (не менее полутора десятков пусковых) может одновременно перехватывать более десяти воздушных целей. При работе в пассивном режиме радар целеуказания может быть отключён, что заметно осложняет вскрытие огневой позиции комплекса в городской застройке.

IRIS-T SLM представляют опасность для крылатых ракет "Калибр-НК" и Х-101, которыми наносились удары по инфраструктуре Украины. Бороться с дозвуковыми крылатыми ракетами хорошо умели ещё в СССР. Такая цель летит медленно, а поразить её может развитая система ПВО. Однако вслед за развёртыванием IRIS-T Россия может сменить тактику применения крылатых ракет.

Для противодействия IRIS-T SLM у нас есть средства радиоэлектронного подавления и есть противорадиолокационные ракеты. Не вижу здесь ничего экстраординарного. Для её поражения подойдут ракеты класса "воздух – РЛС", оперативно-тактические комплексы. В общем, всё то, что можно использовать, не входя в зону поражения Константин Сивков Военный эксперт

Ответом на развёртывание комплексов IRIS-T может стать применение комплексов "Искандер-М" с ракетами 9М723-1. Благодаря скорости два километра в секунду и возможности маневрировать на высоких скоростях на некоторых участках перегрузки ракеты достигают 30 G, при этом предел перехвата IRIS-T цели с перегрузкой находится на отметке 26 G. Эти ракеты будут неуязвимы для немецких систем ПВО.

Война Украины с ракетами

Работа расчётов ракетных комплексов "Искандер". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Дальнейшие события могут развиваться по следующему сценарию. Сначала сверхзвуковые "Искандеры" расправятся с системами IRIS-T, а затем всё вернётся на круги своя. Военная и энергетическая инфраструктура Украины снова окажется под ударом, не успев восстановиться.

При этом западная ПВО сможет работать с радарами MPQ-64 Sentinel, прикрывающими Киев с юга и севера, однако для полноценной защиты украинской столицы требуется несколько полков IRIS-T, а не три или даже четыре пусковые установки. Поставить Украине столько, сколько нужно для прикрытия всех объектов даже в столице страны, НАТО не может: Германия, Франция, Нидерланды и другие страны уже много лет сталкиваются с задержками поставок этих систем ПВО, жизненно необходимых для защиты границ альянса.

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Авторы Сергей Андреев