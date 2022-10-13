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12 октября, 22:41

Трутнев призвал глав регионов ДФО лично контролировать мобилизацию

Главы регионов Дальнего Востока должны лично контролировать процесс подготовки мобилизованных россиян и приезжать с проверками в мобилизационные пункты и учебные центры. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"На местах необходимо следить, чтобы у мобилизованных и добровольцев было всё необходимое, чтобы они были должным образом экипированы и обучены. Для этого губернаторы должны лично проверять, как идёт подготовка призывников, посещать мобилизационные пункты и учебные центры", — заявил Трутнев.

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин также призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законов при проведении мобилизации.

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Dfo.gov.ru

Анатолий Симоненко

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