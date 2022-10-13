Макрон заявил, что Украине придётся пойти на переговоры с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что властям Украины рано или поздно придётся начать переговоры с Россией. По его мнению, это отвечает интересам и Киева, и Москвы.
"В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России", — сказал Макрон в интервью France 2.
Французский лидер подчеркнул, что "Украина будет просто обязана это сделать", комментируя замечание о том, что сейчас Киев не желает вести диалог с Москвой.
Вместе с тем, как сообщал Лайф, Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь". Установки, которые намерены в скором времени передать Украине, будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену.
kremlin.ru