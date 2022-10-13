"Они проснулись": В Китае заметили, как Европа стала относиться к США

Американская экономическая политика вызывает всё большую обеспокоенность у стран-членов Европейского союза. Об этом пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь. Журналист назвал это "пробуждением в суровой реальности" и указал на то, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о недовольстве в отношении Вашингтона.

Автор статьи напомнил, как канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал принятый в Соединённых Штатах закон о снижении инфляции. Ху Сицзинь также привёл предупреждение европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.

"Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США", — говорится в публикации.

Автор статьи указал на то, что Евросоюз в контексте обеспечения безопасности сильно зависит от США, а те попросту наживаются на проблемах европейцев. Американские компании, по словам китайского обозревателя, могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Меж тем её жители испытывают настоящую катастрофу, страдают от энергетического кризиса.

"Крайне аморальный способ заработка", — подчеркнул обозреватель.