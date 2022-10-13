Составлен портрет "идеального квартиросъёмщика"

Арендодатель, предлагая к сдаче квартиру, рискует имуществом. Поэтому требования к жильцам владельцы квартир предъявляют строгие. Об этом напомнила эксперт по ипотечному кредитованию и основатель агентства недвижимости "РОЙАЛ — недвижимость" Камила Мавлутхонова. Она рассказала что в первую очередь отказывают студентам. Молодой возраст ассоциируется с беспечностью. Молодёжь любит вечеринки, шумные компании и вызывают недовольство соседей, способных пожаловаться в полицию.

"Кроме того, арендодатели сомневаются в платежеспособности молодых людей. Несмотря на то, что часто студентам жильё снимают родители, живут они, как правило, далеко, из-за чего гарантировать, что арендатор вносит платежи и соблюдает условия проживания, не могут", — рассказала "Газете.ру" Мавлутхонова.

Иностранных граждан арендодатели, по словам эксперта, не любят из-за возможного заселения в квартиру большого количества людей. Это вызывает постоянный шум и повышает износ мебели. Для владельца недвижимости такое чревато финансовыми вложениями после выселения жильцов.

Не в фаворе у хозяев также владельцы домашних животных — собака или кот могут повредить обои или порвать диван. Недостаток также — и наличие запаха питомцев в квартире. Чтоб заранее было, кому возмещать ущерб, нужно заключить соглашение о внесении страхового депозита.

И последняя нелюбимая категория — арендаторы с детьми. Их чада тоже могут повредить имущество, а также "бегают и прыгают, шумят", вызывая недовольство соседей.

"Идеальный арендатор — взрослый платежеспособный человек или семейная пара без детей. В интересах собственника не только заключение сделки на выгодных условиях, но и забота об уменьшении износа квартиры, сохранение мебели в хорошем состоянии. К сожалению, на рынке аренды встречаются ситуации, когда арендаторы съезжают, не предупредив хозяина жилья, оставляя после себя испорченное имущество", — отметила основатель агентства недвижимости.