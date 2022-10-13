Не только хорошая зарплата: Россиянам назвали пять причин пойти в IT
Эксперт Шиманская призвала россиян идти в IT ради стабильности и перспектив
Каждому соискателю, который хочет долгосрочных перспектив и стабильности, стоит попробовать себя в сфереIT. Такой совет россиянам в интервью Лайфу дала руководитель карьерного центра онлайн-университета Skypro Светлана Шиманская. По её словам, сейчас рынок труда нуждается в таких специалистах, в том числе не имеющих опыта работы. Потенциальный сотрудник должен обладать основными навыками и желанием развиваться.
Шиманскаяотметила, что на фоне последних глобальных событий наблюдается рост спроса со стороны компаний на джуниор-специалистов, то есть ещё неопытных, после курсов. Их можно обучить и вырастить до необходимого уровня.
Из очевидных положительных сторон перехода в IT Шиманская выделила пять:
- возможность специалисту быть востребованным сразу после обучения профессии;
- сохранение актуальности отрасли как минимум ближайшие 10 лет;
- возможность работать удалённо;
- прозрачность карьерного роста;
- высокие зарплаты.
"Качественный специалист в любом случае будет востребован. Сейчас наблюдается падение количества вакансий (почти на треть), что повышает уровень конкуренции. Специалисты сохраняют востребованность на фоне потребностей бизнеса в цифровизации, они способны решать задачи и оптимизировать процессы, поэтому их активно нанимают компании", — подчеркнула Шиманская.
Она также отметила, что на рынке ощущается нехватка аналитиков, разработчиков и хороших маркетологов. А специалисты по диджитал-маркетингу очень востребованы, поскольку компаниям в текущих реалиях важно не только производить, но и налаживать сбыт.
По словам эксперта, самой простой с точки зрения старта карьеры в IT является профессия тестировщика. По этой же причине по ней высокий конкурс на вакансию.
А вот директор по IT холдинга "Специальные системы и технологии" Валентин Каськов ранее рассказал Лайфу, что на сегодняшний день ажиотажа вокруг аккредитованных IT-компаний нет и вакансий достаточно, молодые IT-специалисты должны понимать: им трудоустроиться будет сложно.
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