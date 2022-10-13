Не только хорошая зарплата: Россиянам назвали пять причин пойти в IT

Каждому соискателю, который хочет долгосрочных перспектив и стабильности, стоит попробовать себя в сфереIT. Такой совет россиянам в интервью Лайфу дала руководитель карьерного центра онлайн-университета Skypro Светлана Шиманская. По её словам, сейчас рынок труда нуждается в таких специалистах, в том числе не имеющих опыта работы. Потенциальный сотрудник должен обладать основными навыками и желанием развиваться.

Шиманскаяотметила, что на фоне последних глобальных событий наблюдается рост спроса со стороны компаний на джуниор-специалистов, то есть ещё неопытных, после курсов. Их можно обучить и вырастить до необходимого уровня.

Из очевидных положительных сторон перехода в IT Шиманская выделила пять: возможность специалисту быть востребованным сразу после обучения профессии; сохранение актуальности отрасли как минимум ближайшие 10 лет; возможность работать удалённо; прозрачность карьерного роста; высокие зарплаты.

"Качественный специалист в любом случае будет востребован. Сейчас наблюдается падение количества вакансий (почти на треть), что повышает уровень конкуренции. Специалисты сохраняют востребованность на фоне потребностей бизнеса в цифровизации, они способны решать задачи и оптимизировать процессы, поэтому их активно нанимают компании", — подчеркнула Шиманская.

Она также отметила, что на рынке ощущается нехватка аналитиков, разработчиков и хороших маркетологов. А специалисты по диджитал-маркетингу очень востребованы, поскольку компаниям в текущих реалиях важно не только производить, но и налаживать сбыт.

По словам эксперта, самой простой с точки зрения старта карьеры в IT является профессия тестировщика. По этой же причине по ней высокий конкурс на вакансию.