Психиатр рассказал, какие болезни может вызвать стресс

Хронический стресс может спровоцировать развитие астмы, псориаза и диабета. Об этом предупредил психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Он отметил, что вероятность развития недуга возрастает при курении и контакте с аллергенами.

Он добавил, что хронический стресс может также привести к неврозам и депрессиям. Такие эмоциональные встряски могут быть единичными и связанными с угрозой жизни, а могут быть длительными — на работе или в несчастливом браке. При этом в организме человека повышается гормон стресса кортизол и нарушается работа внутренних органов, могут начаться панические атаки, рост давления или синдром раздражённого кишечника. При этом Шуров отметил, что положительный стресс полезен и может способствовать дальнейшему развитию человека.