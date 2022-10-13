"Ты не поверишь!" : Россиянам рассказали, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Эксперт Магомедов призвал не открывать сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах
Программы и приложения для переписки не только помогают в решении бытовых и рабочих вопросов, но и несут определённую угрозу. Об этом рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он рекомендовал соблюдать несколько правил в деловой или личной переписке в мессенджерах. Прежде всего избегать сообщений с незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.
“С помощью таких приёмов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу", — отметил Магомедов в интервью агентству "Прайм".
При помощи такого ПО в дальнейшем злоумышленники смогут получать информацию о владельцах устройств, добавил эксперт. Указанные сообщения нужно удалить, даже не открывая. А также лучше опасаться сообщений с призывами или фразами интригующего характера. К ним специалист отнёс такие предложения, как — "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашёл" и другие.
Тревожным знаком Магомедов назвал смс от контакта с обобщённым заголовком "Info", "Information", "Site" и так далее. Также к необходимым мерам предосторожности он причислил регулярное сканирование смартфона антивирусным приложением.
Как писал ранее Лайф, эксперт Новиков объяснил, кто может найти человека по номеру телефона. Приложения, установленные на смартфон, могут помочь выяснить, где находятся дети или пожилые родственники. Но эксперт подчеркнул, что такая опция может таить в себе опасность.
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