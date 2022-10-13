"Ты не поверишь!" : Россиянам рассказали, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать

Программы и приложения для переписки не только помогают в решении бытовых и рабочих вопросов, но и несут определённую угрозу. Об этом рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он рекомендовал соблюдать несколько правил в деловой или личной переписке в мессенджерах. Прежде всего избегать сообщений с незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы.

“С помощью таких приёмов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу", — отметил Магомедов в интервью агентству "Прайм".

При помощи такого ПО в дальнейшем злоумышленники смогут получать информацию о владельцах устройств, добавил эксперт. Указанные сообщения нужно удалить, даже не открывая. А также лучше опасаться сообщений с призывами или фразами интригующего характера. К ним специалист отнёс такие предложения, как — "Переходи на сайт", "Выиграй приз"", "Ты не поверишь, какое фото я нашёл" и другие.

Тревожным знаком Магомедов назвал смс от контакта с обобщённым заголовком "Info", "Information", "Site" и так далее. Также к необходимым мерам предосторожности он причислил регулярное сканирование смартфона антивирусным приложением.