Российские военные эвакуируют жителей Артёмовска и Соледара

В Донбассе российские военные эвакуируют жителей подконтрольных районов Артёмовска, Соледара и нескольких сёл. Об этом сообщил представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар.

По его словам, больше десяти человек уже вывезли. Это жители Артёмовска, Соледара, сёл Зайцево, Иванград, Покровское.

"Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильём с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии", — приводит РИА "Новости" слова Гарбара.

Этих людей вывозят в Первомайск, который находится в Луганской Народной Республике, а затем переправляют в ДНР. Гарбар пояснил, что жить переселенцам приходилось в очень сложных условиях. Без света, воды, с небольшим запасом продуктов. Вывозили их в целях безопасности ночью.

"Солдаты свои отдавали пайки", — отметил Гарбар.