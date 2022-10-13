Для мигрантов закрыли временную лазейку по легализации

В России 13 октября истекли сроки легализации временного пребывания иностранцев и их постановки на учёт. Эти меры вводились на фоне пандемии коронавируса.

Снятие ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами было связано с тяжёлой эпидемиологической обстановкой. Летом ограничения вернули, но до 13 октября дали возможность иностранцам легализовать своё пребывание в РФ и встать на учёт, обратившись в МВД по месту нахождения.

Возвращение ограничительных мер для иностранных граждан происходило поэтапно: с 17 августа — для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, с 3 сентября — для граждан Армении и Киргизии, а с 13 октября — и для граждан остальных стран. При этом граждане Украины по указу президента России Владимира Путина от 27 августа могут неограниченно оставаться на территории страны.