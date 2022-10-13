Сенаторы разработали закон об участии осуждённых в боевых действиях

Члены Совета Федерации разработали законопроект о возможности участия осуждённых в боевых действиях. Он предусматривает такой шанс как для военнослужащих, так и для гражданских. Они могут быть помилованы, если "проявят мужество и героизм на военной службе". Об этом сообщает ТАСС.

Как передаёт агентство, в пояснительной записке говорится, что этот закон актуален, так как "отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства". В проекте закона возможность отсрочки исполнения наказания предусмотрена для осуждённых "в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооружённого конфликта", и не для всех.

Один из авторов законопроекта — сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она пояснила, что документ предусматривает возможность участия в боевых действиях военных, отправленных ранее за решётку на срок до пяти лет.

"Если осуждённый проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет своё исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания", — сказала сенатор.

Что касается гражданских, то предлагается давать им шанс искупить вину на поле боя, если они осуждены в первый раз и за преступления небольшой или средней тяжести. Авторы документа считают, что нужно исключить такую возможность для участников массовых беспорядков, причастных к пропаганде нацистской символики, призывам к санкциям против России и так далее.

Законопроект предусматривает и полное освобождение от наказания. Решение должен будет принимать суд на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора. Документ, по словам Ковитиди, сейчас на финальной стадии разработки, после которой его внесут в Госдуму.