"Хочу быть самым осведомлённым": Боррель устроил разнос дипломатам ЕС

Европейские дипломаты продемонстрировали медлительность в работе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он резко раскритиковал их за неэффективность, поскольку те не смогли предвидеть начало российской спецоперации на Украине.

"Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомлённым человеком в мире", — приводит The Guardian его слова.