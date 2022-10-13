"Хочу быть самым осведомлённым": Боррель устроил разнос дипломатам ЕС
Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность
Европейские дипломаты продемонстрировали медлительность в работе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он резко раскритиковал их за неэффективность, поскольку те не смогли предвидеть начало российской спецоперации на Украине.
"Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомлённым человеком в мире", — приводит The Guardian его слова.
Боррель призвал коллег впредь более активно реагировать на развитие конфликта.
Ранее Лайф писал, что Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь после атак на Киев. Он заявил, что поддержка уже в пути, и сообщил, что осуждает атаки самым решительным образом.
ТАСС / АР / Virginia Mayo