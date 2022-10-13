В России анонсировали новые меры наказания для самокатчиков

В России планируют ужесточить ответственность для пользователей самокатов, нарушающих правила дорожного движения. Об этом рассказал ТАСС представитель силовых структур на полях специализированной выставки "Дорога 2022" в Казани.



"Надо понимать, что теоретически могут появиться новые специальные нормы для этой группы участников дорожного движения. Пока не было их статуса в ПДД, соответственно, не было и ответственности. Возможно, что после того как есть специальный статус, появится и специальная ответственность", — сказал собеседник агентства.

Пока тех, кто владеет электросамокатами, можно только штрафовать на сумму от 800 до 1500 рублей согласно частям 2 и 3 статьи 12.29 КоАП. А вот новые поправки позволят применять более жёсткие меры к владельцам электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс и прочих подобных устройств, которые получат новый статус — средства индивидуальной мобильности. На них можно будет ездить со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года.