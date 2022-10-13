В США заявили о риске превращения Нью-Йорка в пыль из-за Украины

Даже Нью-Йорк может превратиться в "пыль", если власти Украины попытаются захватить Крым силой. Таким мнением поделилась обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

В своей статье она отметила, что в последнее время боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, и это может привести к ядерной войне. Майтра напомнила об идее Илона Маска справиться с кризисом на Украине мирным путём. Обозреватель сочла его "здравомыслящим человеком с головой на плечах".

"Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым", — подчеркнула Майтра.

По её мнению, Илон Маск пришёл к идее урегулирования конфликта на Украине после того, как осознал опасность эскалации конфликта. Его интерес — "выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов".