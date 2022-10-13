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13 октября, 00:56

В США заявили о риске превращения Нью-Йорка в пыль из-за Украины

NI: Нью-Йорк может превратиться в пыль при попытке Киева захватить Крым

Даже Нью-Йорк может превратиться в "пыль", если власти Украины попытаются захватить Крым силой. Таким мнением поделилась обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

В своей статье она отметила, что в последнее время боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, и это может привести к ядерной войне. Майтра напомнила об идее Илона Маска справиться с кризисом на Украине мирным путём. Обозреватель сочла его "здравомыслящим человеком с головой на плечах".

"Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым", — подчеркнула Майтра.

По её мнению, Илон Маск пришёл к идее урегулирования конфликта на Украине после того, как осознал опасность эскалации конфликта. Его интерес — "выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов".

Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт

Илон Маск: Вероятность ядерной войны стремительно растёт

Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.

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Wikipedia

Андрей Григорьев

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