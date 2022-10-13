Степашин: Очевидно, что сейчас никакой замены Путину быть не может

Бывший председатель правительства Сергей Степашин считает, что в нынешних обстоятельствах замены президенту РФ Владимиру Путину нет и ему придётся остаться у власти. Так экс-премьер прокомментировал приближение выборов главы государства, намеченных на 2024 год.

"Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации — по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев", — приводит РИА "Новости" слова Степашина.

По его словам, он сам считает, что нельзя вечно быть руководителем страны, но в данном случае полагает, что Путину нужно остаться президентом. Степашин напомнил о 1917 годе, "когда ближайшее окружение Николая II, по сути дела, его предало".

"Я считаю, что Путину придётся, хочет или не хочет, свой крест пронести ещё, до того как мы действительно сможем сделать настоящий мир", — сказал Степашин.

Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность главы государства в мае 2018 года. Следующие выборы теперь должны состояться в 2024 году. Так как в 2020-м в Конституцию РФ вносились соответствующие поправки, нынешний лидер России может ещё раз избираться на новый срок.