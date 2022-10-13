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13 октября, 01:35

КНДР объявила успешными испытания стратегических крылатых ракет

<p>Ким Чен Ын на учениях. Фото © <a href="http://www.rodong.rep.kp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rodong.rep.kp</a></p>

Ким Чен Ын на учениях. Фото © rodong.rep.kp

Испытания "стратегических крылатых ракет большой дальности", преодолевших 2000 км примерно за три часа, объявлены успешными. Об этом заявили в государственном агентстве КНДР ЦТАК. При этом Япония, Южная Корея и США, обычно первыми отслеживающие пуски Пхеньяна, о таких испытаниях не сообщали.

По данным издания, ракеты двигались по овальной и 8-образной траекториям над Жёлтым морем, после чего попали в мишень. В ЦТАК не уточнили, могут ли на этих ракетах быть установлены ядерные боеголовки. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет — это ясное предупреждение противникам и вместе с тем демонстрация потенциала сдерживания.

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Как рассказывал Лайф, ранее в Японии заявили, что очередная ракета, запущенная Пхеньяном, преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полёта в одну тысячу километров.

Анатолий Симоненко

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