КНДР объявила успешными испытания стратегических крылатых ракет
Ким Чен Ын на учениях. Фото © rodong.rep.kp
Испытания "стратегических крылатых ракет большой дальности", преодолевших 2000 км примерно за три часа, объявлены успешными. Об этом заявили в государственном агентстве КНДР ЦТАК. При этом Япония, Южная Корея и США, обычно первыми отслеживающие пуски Пхеньяна, о таких испытаниях не сообщали.
По данным издания, ракеты двигались по овальной и 8-образной траекториям над Жёлтым морем, после чего попали в мишень. В ЦТАК не уточнили, могут ли на этих ракетах быть установлены ядерные боеголовки. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет — это ясное предупреждение противникам и вместе с тем демонстрация потенциала сдерживания.
Как рассказывал Лайф, ранее в Японии заявили, что очередная ракета, запущенная Пхеньяном, преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полёта в одну тысячу километров.