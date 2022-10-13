КНДР объявила успешными испытания стратегических крылатых ракет

Испытания "стратегических крылатых ракет большой дальности", преодолевших 2000 км примерно за три часа, объявлены успешными. Об этом заявили в государственном агентстве КНДР ЦТАК. При этом Япония, Южная Корея и США, обычно первыми отслеживающие пуски Пхеньяна, о таких испытаниях не сообщали.

По данным издания, ракеты двигались по овальной и 8-образной траекториям над Жёлтым морем, после чего попали в мишень. В ЦТАК не уточнили, могут ли на этих ракетах быть установлены ядерные боеголовки. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет — это ясное предупреждение противникам и вместе с тем демонстрация потенциала сдерживания.