На Украине признали себя "де-факто членом НАТО"

Де-факто Украина уже в составе НАТО — с таким утверждением в Twitter выступил министр обороны страны Алексей Резников после того, как провёл встречу с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.

Резников выразил последнему благодарность за поддержку Киева. Он отметил, что Украина проделала долгий путь, чтобы присоединиться к НАТО, и вносит "значительный вклад" в безопасность свободного мира.