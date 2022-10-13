На Украине признали себя "де-факто членом НАТО"
Министр обороны Украины Резников заявил, что страна де-факто уже входит в НАТО
Де-факто Украина уже в составе НАТО — с таким утверждением в Twitter выступил министр обороны страны Алексей Резников после того, как провёл встречу с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.
Резников выразил последнему благодарность за поддержку Киева. Он отметил, что Украина проделала долгий путь, чтобы присоединиться к НАТО, и вносит "значительный вклад" в безопасность свободного мира.
"Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины”, — подчеркнул Резников.
Как рассказывал Лайф, ранее неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в Альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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