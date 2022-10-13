В Китае заметили страх в словах генсека НАТО о противостоянии России

Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения сил ядерного сдерживания, в его словах чувствовался страх. Об этом говорится в статье китайской государственной газеты Global Times.

"В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа", — написал автор статьи.

По его мнению, на самом деле НАТО не помогает Украине, а подталкивает её к уничтожению, продвигая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть".