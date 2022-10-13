СМИ узнали важную деталь по делу о взрыве на Крымском мосту

Погибший водитель грузовика, взорванного на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.

"Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта", — приводит агентство слова собеседника.