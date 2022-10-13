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13 октября, 02:23

СМИ узнали важную деталь по делу о взрыве на Крымском мосту

РИА "Новости": водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не считают виновным

<p>Грузовик до взрыва на Крымском мосту. Фото © ЦОС ФСБ России</p>

Грузовик до взрыва на Крымском мосту. Фото © ЦОС ФСБ России

Погибший водитель грузовика, взорванного на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.

"Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта", — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что погибший мужчина, вероятно, сам не знал, что исполняет преступный заказ, везёт смертельно опасный груз.

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

Как рассказывал Лайф 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ затем подтвердили обоснованных таких выводов.

Анатолий Симоненко

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