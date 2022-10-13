СМИ узнали важную деталь по делу о взрыве на Крымском мосту
РИА "Новости": водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не считают виновным
Грузовик до взрыва на Крымском мосту. Фото © ЦОС ФСБ России
Погибший водитель грузовика, взорванного на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.
"Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта", — приводит агентство слова собеседника.
Он добавил, что погибший мужчина, вероятно, сам не знал, что исполняет преступный заказ, везёт смертельно опасный груз.
Как рассказывал Лайф 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ затем подтвердили обоснованных таких выводов.