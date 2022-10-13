Захарова указала на неонацистскую логику в словах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал неонацисткую логику. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера в беседе с Би-би-си о том, что с Россией "никто из нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться".
"Вот это и есть неонацистская логика — он не считает за "нормальных" не натовцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет", — написала она в телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что Зеленский даже не замечает, как "подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека", прорывается в ходе его коматозных интервью".
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнёров миллиарды долларов в виде дополнительных кредитов. Эти средства, по его словам, требуются на восстановление критической и энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля перед предстоящей зимой.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ