Захарова указала на неонацистскую логику в словах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал неонацисткую логику. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера в беседе с Би-би-си о том, что с Россией "никто из нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться".

"Вот это и есть неонацистская логика — он не считает за "нормальных" не натовцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет", — написала она в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что Зеленский даже не замечает, как "подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека", прорывается в ходе его коматозных интервью".