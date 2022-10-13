Лукашенко заявил о рисках третьей мировой войны

Западная практика по организации переворотов в разных странах и вводу санкций грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? <...> Это недопустимо и несёт в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой победителей не будет", — сказал белорусский лидер.