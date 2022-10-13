НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 07:34

Лукашенко заявил о рисках третьей мировой войны

Лукашенко: Практика Запада по организации переворотов несёт риски третьей мировой войны

Западная практика по организации переворотов в разных странах и вводу санкций грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? <...> Это недопустимо и несёт в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой победителей не будет", — сказал белорусский лидер.

Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Как писал Лайф ранее, Комитет госбезопасности Белоруссии узнал о планах подготовки в стране террористических актов на фоне решения о создании совместной группировки войск этой республики и России. Минску известно, что "иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально помогая" в создании террористических групп организаторам. Они фактически формируются на территории Польши, Литвы, Украины.

Обложка ©

ТАСС / БелТА

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров