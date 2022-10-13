Адвокаты не получили права на отсрочку от мобилизации

Адвокаты подлежат призыву на общих основаниях, отсрочка им не полагается. Так ответил Минюст РФ на соответствующий запрос Федеральной палаты адвокатов (ФПА), пишет "Коммерсант".

Категории россиян, которым предоставляется право на отсрочку (порядок её предоставления определяется Правительством РФ), — адвокатов — в этом списке нет, пояснила и. о. замдиректора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян.

"Информируем, что ввиду отсутствия в настоящий момент у Минюста России возможности повлиять на обстоятельства, вызванные введением частичной мобилизации, вы вправе самостоятельно обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны России", — добавила она.

В ведомстве отметили, что в случае мобилизации статус адвоката приостанавливается. Призывнику нужно лишь подать заявление в совет адвокатской палаты региона РФ, в реестре которого он состоит. После окончания военной службы статус возобновляется.