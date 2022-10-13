Власти сообщили о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области
Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии не уточняется.
"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", — говорится в сообщении регионального правительства.
Власти обещают оказать родным погибших всю необходимую поддержку: в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им перечислят по миллиону рублей, окажут психологическую и любую другую нужную помощь.
А ранее стало известно о смерти 27-летнего мобилизованного из Снежинска Челябинской области, он скончался на территории военного городка в Екатеринбурге. По предварительной информации, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.
ТАСС / Евгений Епанчинцев