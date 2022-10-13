Власти сообщили о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области

Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии не уточняется.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", — говорится в сообщении регионального правительства.

Власти обещают оказать родным погибших всю необходимую поддержку: в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им перечислят по миллиону рублей, окажут психологическую и любую другую нужную помощь.