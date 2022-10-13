НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 08:08

Власти сообщили о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области

Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии не уточняется.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", — говорится в сообщении регионального правительства.

Власти обещают оказать родным погибших всю необходимую поддержку: в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам им перечислят по миллиону рублей, окажут психологическую и любую другую нужную помощь.

Омбудсмены рассказали, на что чаще жалуются мобилизованные

Омбудсмены рассказали, на что чаще жалуются мобилизованные

А ранее стало известно о смерти 27-летнего мобилизованного из Снежинска Челябинской области, он скончался на территории военного городка в Екатеринбурге. По предварительной информации, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Епанчинцев

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров