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13 октября, 08:07

Мог рухнуть у аэродрома: В Калужской области ищут скрывшийся от радаров беспилотник

Беспилотник скрылся с радаров в Калужской области и упал около аэродрома Шайковка

В Калужскую область прилетели два беспилотника, один из которых вчера был сбит средствами ПВО, а второй, как пишет телеграм-канал Mash, скрылся с радаров и, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка.

Обломки вчерашнего беспилотного летательного аппарата упали в безлюдной местности в южной части региона. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что пострадавших нет, как и ущерба гражданской инфраструктуре.

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Ранее Лайф писал, что несколько дней назад беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Как сообщил тогда Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.

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Wikipedia / Буньков Денис

Николь Вербер

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