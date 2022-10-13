Мог рухнуть у аэродрома: В Калужской области ищут скрывшийся от радаров беспилотник
Беспилотник скрылся с радаров в Калужской области и упал около аэродрома Шайковка
В Калужскую область прилетели два беспилотника, один из которых вчера был сбит средствами ПВО, а второй, как пишет телеграм-канал Mash, скрылся с радаров и, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка.
Обломки вчерашнего беспилотного летательного аппарата упали в безлюдной местности в южной части региона. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что пострадавших нет, как и ущерба гражданской инфраструктуре.
Ранее Лайф писал, что несколько дней назад беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Как сообщил тогда Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.
Wikipedia / Буньков Денис