Мог рухнуть у аэродрома: В Калужской области ищут скрывшийся от радаров беспилотник

В Калужскую область прилетели два беспилотника, один из которых вчера был сбит средствами ПВО, а второй, как пишет телеграм-канал Mash, скрылся с радаров и, предположительно, упал в районе аэродрома Шайковка.

Обломки вчерашнего беспилотного летательного аппарата упали в безлюдной местности в южной части региона. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что пострадавших нет, как и ущерба гражданской инфраструктуре.