Генпрокуратура признала нежелательной в РФ немецкую НПО "Декабристы"

Деятельность немецкой неправительственной организации "Декабристы"* по решению Генпрокуратуры признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной <...> деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы", Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте "Декабристов", деятельность НПО направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе. Объединение спонсирует "общественные организации, низовые инициативы, социальные проекты, художников и журналистов". Также там указано, что команда "включает эксперток и активисток из Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".

Ранее Генпрокуратура получила обращение с просьбой признать иноагентом певицу Наталью Ветлицкую. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, проживающая сейчас в Испании артистка публикует посты, в которых открыто размещает фото и видео с иностранных интернет-ресурсов, которые порочат и унижают достоинство россиян, военных и властей РФ.