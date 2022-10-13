Уехавшим россиянам объяснили, почему онлайн-знакомства за границей — плохая идея

На адаптацию к новому месту жительства после переезда может уйти большое количество времени, тем более если речь идёт о другой культуре. А если человеку не хватает внутренней гармонии — новые отношения лучше не начинать. О подводных камнях интернет-знакомств рассказала в беседе с Лайфом семейный психолог Елена Русинова.

"Когда люди регистрируются на сайте знакомств, надо понимать, с какой целью они это делают. Если для них актуальны кратковременные встречи, то это один разговор. Но если регистрация на сайте происходит с целью создать долговременные прочные отношения, то здесь история совершенно другая. Когда есть желание создать семью, то надо понимать скрытые, так сказать, бессознательные мотивы", — считает Русинова.

Психолог напомнила, что создание семьи не всегда сопровождается большим желанием найти свою любовь и построенные по таким мотивам отношения не будут приносить счастье и удовольствие ни мужчине, ни женщине.

"Как правило, за мотивами создания отношений стоит именно решение своих жилищных вопросов, материальных, чувство безопасности, перекладывание ответственности на другого человека за качество своей жизни либо реализация какой-то своей детской мечты. Либо для людей, которые делают это за границей, одним из желаний может служить реализация какого-то внутреннего образа. То есть кажется, что брак с иностранцем — это так романтично и привлекательно", — добавила собеседница Лайфа.

Более того, человеку, который стремительно мигрировал и оказался один в стрессовой ситуации в другой стране, крайне сложно строить гармоничные и счастливые отношения, объяснила психолог. Ему прежде всего нужна внутренняя опора.

"Люди, которые на скорую руку принимали решение о смене страны жительства, вряд ли могут похвастаться стабильным внутренним состоянием. Оказавшись за рубежом, мало того, что надо взять себе время для адаптации к новой стране и к тому, чтобы понять менталитет местных жителей. Но даже если вы приезжаете в другой город вашей же страны, всё равно там будет другой менталитет, новые условия жизни. Другие люди, другие ценности и другие взгляды на жизнь", — предупредила врач.

Русинова подчеркнула, что тем более это ощущается в чужой стране, где приезжий, скорее всего, никогда и не будет "своим" для местных людей. Поэтому психолог предупредила, что "в такой обстановке очень легко попасть в беду и сложную ситуацию", которая может оказаться намного хуже, чем просто одинокое состояние.