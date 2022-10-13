Игры World of Tanks и World of Warships официально сменили название

Популярные в России игры World of Tanks и World of Warships теперь называются "Мир танков" и "Мир кораблей". Они официально изменили названия на русифицированные, сообщается на ютуб-канале разработчика.

Ранее Лайф писал, что компания Wargaming, которая является разработчиком игр World of Tanks, продала бизнес в России и Белоруссии. По данным издания, с 1 июля владельцем юрлиц в России и Белоруссии стал Малик Хатажаев — топ-менеджер российского подразделения компании. О сворачивании бизнеса в этих странах Wargaming объявила ещё в начале апреля. В компании тогда заявили, что это решение было принято в связи с проведением спецоперации на Украине.