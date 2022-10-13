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13 октября, 08:25

Игры World of Tanks и World of Warships официально сменили название

Разработчик переименовал игры World of Tanks и World of Warships в России

Популярные в России игры World of Tanks и World of Warships теперь называются "Мир танков" и "Мир кораблей". Они официально изменили названия на русифицированные, сообщается на ютуб-канале разработчика.

"Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: "Мир танков", "Мир кораблей", — говорится в описании к видеоролику.

Кроме того, игра World of Tanks Blitz также сменила название на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.

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Ранее Лайф писал, что компания Wargaming, которая является разработчиком игр World of Tanks, продала бизнес в России и Белоруссии. По данным издания, с 1 июля владельцем юрлиц в России и Белоруссии стал Малик Хатажаев — топ-менеджер российского подразделения компании. О сворачивании бизнеса в этих странах Wargaming объявила ещё в начале апреля. В компании тогда заявили, что это решение было принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

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VK / "Мир танков"

Николь Вербер

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