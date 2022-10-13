Игры World of Tanks и World of Warships официально сменили название
Разработчик переименовал игры World of Tanks и World of Warships в России
Популярные в России игры World of Tanks и World of Warships теперь называются "Мир танков" и "Мир кораблей". Они официально изменили названия на русифицированные, сообщается на ютуб-канале разработчика.
"Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: "Мир танков", "Мир кораблей", — говорится в описании к видеоролику.
Кроме того, игра World of Tanks Blitz также сменила название на Tanks Blitz. Игры под новыми названиями появились на официальном сайте компании Lesta.
Ранее Лайф писал, что компания Wargaming, которая является разработчиком игр World of Tanks, продала бизнес в России и Белоруссии. По данным издания, с 1 июля владельцем юрлиц в России и Белоруссии стал Малик Хатажаев — топ-менеджер российского подразделения компании. О сворачивании бизнеса в этих странах Wargaming объявила ещё в начале апреля. В компании тогда заявили, что это решение было принято в связи с проведением спецоперации на Украине.
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