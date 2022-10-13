В Курской области ради безопасности школьников хотят вернуть на удалёнку
В Курской области все школы в приграничных районах хотят перевести на дистант
Власти Курской области рекомендовали перевести на дистанционное обучение общеобразовательные школы в шести приграничных районах из соображений безопасности учеников. Об этом сообщила администрация правительства региона.
"Рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября", — сказано в сообщении.
Ранее в Курской области было продлено действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности, на этот раз — до 22 октября. Решение принято не безосновательно: украинская армия в последнее время усилила обстрелы приграничных сёл в регионе. Часто под огнём оказываются посёлки Волфино и Тёткино Глушковского района. На днях в результате обстрела ВСУ получил повреждения Горнальский Свято-Никольский монастырь на границе с Украиной. Один из снарядов попал в Братский корпус.
ТАСС / Донат Сорокин