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Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 08:21

В Курской области ради безопасности школьников хотят вернуть на удалёнку

В Курской области все школы в приграничных районах хотят перевести на дистант

Власти Курской области рекомендовали перевести на дистанционное обучение общеобразовательные школы в шести приграничных районах из соображений безопасности учеников. Об этом сообщила администрация правительства региона.

"Рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября", — сказано в сообщении.

Школы, вузы и колледжи Белгородской области на две недели переходят на дистанционку
Школы, вузы и колледжи Белгородской области на две недели переходят на дистанционку

Ранее в Курской области было продлено действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности, на этот раз — до 22 октября. Решение принято не безосновательно: украинская армия в последнее время усилила обстрелы приграничных сёл в регионе. Часто под огнём оказываются посёлки Волфино и Тёткино Глушковского района. На днях в результате обстрела ВСУ получил повреждения Горнальский Свято-Никольский монастырь на границе с Украиной. Один из снарядов попал в Братский корпус.

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ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина
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