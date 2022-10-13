В Курской области ради безопасности школьников хотят вернуть на удалёнку

Власти Курской области рекомендовали перевести на дистанционное обучение общеобразовательные школы в шести приграничных районах из соображений безопасности учеников. Об этом сообщила администрация правительства региона.

"Рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября", — сказано в сообщении.