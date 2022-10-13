Океаны исчезнут: Учёные предсказали образование нового континента, который объединит РФ и США

Литосферные плиты находятся в постоянном движении. Не исключено, что в будущем образуется новый континент, который объединит Россию и Америку. Как это произойдёт, узнали авторы РИА "Новости".

Так, учёные подчеркнули, что примерно каждые 400–600 миллионов лет материки сближаются и создают гигантский континент, а затем снова начинают расползаться. Сейчас наша планета примерно в середине цикла, а значит, через 200–300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один.

Например, геолог Росс Митчелл считает, что суперконтинент возникает не там, где предыдущий, и не на противоположной от него стороне Земли, а примерно посередине — под прямым углом 90 градусов. Он убеждён, что моря Арктики и Карибское море исчезнут, а после и произойдёт объединение — Евразия соединится с Америкой через Северный полюс по линии субдукции. Кстати, новый суперконтинент предложили назвать Амазией — от Америки и Азии.

"Через 200–300 миллионов лет Тихий океан закроется. Азия сольётся с Америкой. Где-то между ними окажется Австралия. На севере Камчатка состыкуется с Аляской, а на юге к берегам нынешнего Чили прильнёт Антарктида. Средиземное море, разделяющее Европу и Африку, исчезнет. Центр нового суперконтинента, который учёные также называют Амазией, будет в районе экватора", — сказано в материале.

Что касается самой жизни на Амазии, то она будет совсем иной. Как указывает профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета, уровень моря понизится, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет засушливой, с большими суточными перепадами температур. Не стоит забывать и о том, что через 250 миллионов лет вращение Земли замедлится, а значит, Солнце станет ярче.