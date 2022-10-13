Океаны исчезнут: Учёные предсказали образование нового континента, который объединит РФ и США
Учёные предрекли глобальное объединение России и США и образование единого суперконтинета
Литосферные плиты находятся в постоянном движении. Не исключено, что в будущем образуется новый континент, который объединит Россию и Америку. Как это произойдёт, узнали авторы РИА "Новости".
Так, учёные подчеркнули, что примерно каждые 400–600 миллионов лет материки сближаются и создают гигантский континент, а затем снова начинают расползаться. Сейчас наша планета примерно в середине цикла, а значит, через 200–300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один.
Например, геолог Росс Митчелл считает, что суперконтинент возникает не там, где предыдущий, и не на противоположной от него стороне Земли, а примерно посередине — под прямым углом 90 градусов. Он убеждён, что моря Арктики и Карибское море исчезнут, а после и произойдёт объединение — Евразия соединится с Америкой через Северный полюс по линии субдукции. Кстати, новый суперконтинент предложили назвать Амазией — от Америки и Азии.
"Через 200–300 миллионов лет Тихий океан закроется. Азия сольётся с Америкой. Где-то между ними окажется Австралия. На севере Камчатка состыкуется с Аляской, а на юге к берегам нынешнего Чили прильнёт Антарктида. Средиземное море, разделяющее Европу и Африку, исчезнет. Центр нового суперконтинента, который учёные также называют Амазией, будет в районе экватора", — сказано в материале.
Что касается самой жизни на Амазии, то она будет совсем иной. Как указывает профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета, уровень моря понизится, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет засушливой, с большими суточными перепадами температур. Не стоит забывать и о том, что через 250 миллионов лет вращение Земли замедлится, а значит, Солнце станет ярче.
Ранее открытие, важное для лечения паразитарных заболеваний, сделали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в составе международного коллектива. Они обнаружили два новых вида одноклеточных организмов в озёрах Азии. Их изучение поможет лучше понять процессы изменений ДНК и РНК, приводящих к серьёзным наследственным нарушениям.
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