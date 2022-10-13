НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 08:48

Поджигателями мэрии в Челябинской области оказались безработные местные рокеры

ФСБ задержала подозреваемых в поджоге здания мэрии Бакала в Челябинской области

<p>Диверсанты, пытавшиеся поджечь мэрию Бакала. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Диверсанты, пытавшиеся поджечь мэрию Бакала. Обложка © Telegram / SHOT

Поджигателями Администрации города Бакала в Челябинской области были проукраински настроенные музыканты местной рок-группы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Коктейли Молотова" забросили в здание мэрии 37-летний Алексей Нуриев и 27-летний Роман Насрыев. Напомним, в результате инцидента произошло возгорание, его оперативно потушил местный сторож. Повреждения в результате получил только стенд с информацией и линолеум.

По информации ФСБ, диверсанты были задержаны через день. Выяснилось, что они состоят в местной рок-группе, а также в "нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ, в том числе проукраинской националистической направленности". Оба радикала признались в содеянном, однако согласно статье "Террористический акт" теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области

Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в Подмосковье украинца, готовившего теракт с применением ПЗРК "Игла". Он по заданию СБУ доставил боеприпасы в Россию из Киева транзитом через Эстонию, а на территории РФ подобрал место для их конспиративного хранения.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров