Поджигателями мэрии в Челябинской области оказались безработные местные рокеры
ФСБ задержала подозреваемых в поджоге здания мэрии Бакала в Челябинской области
Диверсанты, пытавшиеся поджечь мэрию Бакала. Обложка © Telegram / SHOT
Поджигателями Администрации города Бакала в Челябинской области были проукраински настроенные музыканты местной рок-группы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на региональное управление ФСБ.
"Коктейли Молотова" забросили в здание мэрии 37-летний Алексей Нуриев и 27-летний Роман Насрыев. Напомним, в результате инцидента произошло возгорание, его оперативно потушил местный сторож. Повреждения в результате получил только стенд с информацией и линолеум.
По информации ФСБ, диверсанты были задержаны через день. Выяснилось, что они состоят в местной рок-группе, а также в "нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ, в том числе проукраинской националистической направленности". Оба радикала признались в содеянном, однако согласно статье "Террористический акт" теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в Подмосковье украинца, готовившего теракт с применением ПЗРК "Игла". Он по заданию СБУ доставил боеприпасы в Россию из Киева транзитом через Эстонию, а на территории РФ подобрал место для их конспиративного хранения.
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