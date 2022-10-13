Поджигателями мэрии в Челябинской области оказались безработные местные рокеры

Поджигателями Администрации города Бакала в Челябинской области были проукраински настроенные музыканты местной рок-группы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Коктейли Молотова" забросили в здание мэрии 37-летний Алексей Нуриев и 27-летний Роман Насрыев. Напомним, в результате инцидента произошло возгорание, его оперативно потушил местный сторож. Повреждения в результате получил только стенд с информацией и линолеум.

По информации ФСБ, диверсанты были задержаны через день. Выяснилось, что они состоят в местной рок-группе, а также в "нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ, в том числе проукраинской националистической направленности". Оба радикала признались в содеянном, однако согласно статье "Террористический акт" теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.