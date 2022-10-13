Коров научили давать человеческое молоко

В Китае научились с помощью клонирования получать от коров молоко, похожее на человеческое. Об этом сообщает Public Library of Science One, ссылаясь на Сельскохозяйственный университет КНР.

"В ходе испытаний была применена технология клонирования, использованная для введения человеческих генов в ДНК коров. В результате, когда у этих генетически модифицированных коров начался период лактации, молоко, которое они производили, содержало белок HLZ, а также другие человеческие белки", — пояснил руководитель исследования Нинг Ли.

Он напомнил, что обычное коровье молоко плохо усваивается младенцами. Поэтому матери, не имеющие возможности грудного вскармливания, вынуждены прибегать к искусственным смесям, которые не могут обеспечить детский организм всеми необходимыми питательными веществами. Учёные надеются, что их изобретение решит проблему и новинку можно будет купить в магазинах.

Однако противники клонирования и генетической модификации не разделили оптимизма китайских специалистов. По их мнению, последствия любых искусственных изменений в организме животного могут пагубно сказаться на здоровье человека в долгосрочной перспективе.