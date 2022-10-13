Союзные силы взяли под контроль высоты Червонопоповку и Песчаное в Кременной

Российские силы смогли взять под контроль высоты в серой зоне Червонопоповку и Песчаное в Кременной. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное", — написал он в телеграм-канале.

Также, по его словам, обе дороги, ведущие в Кременную из Рубежного и Сватова, находятся полностью под контролем союзных сил. Продолжается продвижение подразделений ВС РФ в сторону села Терны.