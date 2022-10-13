ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября 2022, 09:07
4862

Союзные силы взяли под контроль высоты Червонопоповку и Песчаное в Кременной

Российские силы смогли взять под контроль высоты в серой зоне Червонопоповку и Песчаное в Кременной. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное", написал он в телеграм-канале.

Также, по его словам, обе дороги, ведущие в Кременную из Рубежного и Сватова, находятся полностью под контролем союзных сил. Продолжается продвижение подразделений ВС РФ в сторону села Терны.

В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина
В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

А ранее сегодня Штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населённых пунктов Опытное и Иванград.

BannerImage

ТАСС/Таисия Воронцова

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar