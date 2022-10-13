Коптер снял, чем обернулась попытка бойцов ВСУ на танках прорвать оборону в Херсоне
Минобороны РФ показало видео провала "самоубийственной" атаки ВСУ в Херсонской области
В Минобороны РФ показали видео уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, которые попытались прорвать оборону российских десантников в Херсонской области.
ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать в Херсонской области. Видео © t.me / Минобороны России
"Боевики ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчётами БПЛА. Расчёты ПТРК "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, открыли огонь по атакующей бронетехнике", — пояснили в МО РФ.
На кадрах с коптера видно, что украинские военные пытаются атаковать, но оказываются как на ладони под прицелом российской артиллерии, после чего по противнику открывается огонь. В результате подразделение ВСУ потеряло четыре танка, пять БМП и более 20 бойцов, добавили в Минобороны. При этом во время бегства с поля боя украинские военные бросили раненых и погибших товарищей.
Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли порядка 60 человек личного состава, пока в очередной раз пытались форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике. Также ВС РФ уничтожили три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля противника.
© t.me / Минобороны России