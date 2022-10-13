"Боевики ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчётами БПЛА. Расчёты ПТРК "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, открыли огонь по атакующей бронетехнике", — пояснили в МО РФ.

На кадрах с коптера видно, что украинские военные пытаются атаковать, но оказываются как на ладони под прицелом российской артиллерии, после чего по противнику открывается огонь. В результате подразделение ВСУ потеряло четыре танка, пять БМП и более 20 бойцов, добавили в Минобороны. При этом во время бегства с поля боя украинские военные бросили раненых и погибших товарищей.