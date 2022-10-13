Силы ополчения и полицию стянули к газовому заводу в Норвегии из-за "неясной ситуации"
В полиции Норвегии сообщили о "неясной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange
В полиции Норвегии сообщили о "неясной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет Великобритании 20% необходимого ей газа. Как сообщила телекомпания NRK, на данный момент к предприятию прибыли силы норвежского ополчения, к ним же было вызвано подкрепление из местной полиции.
"Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб", — говорится в сообщении.
Ранее Норвегия усилила меры безопасности на шельфе из-за диверсий на "Северных потоках". По словам министра нефти и энергетики страны Терье Осланда, ведомство следит за ситуацией с газопроводами.
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