Силы ополчения и полицию стянули к газовому заводу в Норвегии из-за "неясной ситуации"

В полиции Норвегии сообщили о "неясной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет Великобритании 20% необходимого ей газа. Как сообщила телекомпания NRK, на данный момент к предприятию прибыли силы норвежского ополчения, к ним же было вызвано подкрепление из местной полиции.