НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 10:14

Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Появилось видео с последствиями ракетного обстрела ВСУ Белгорода, в результате которого осколки одной из ракет рухнули на жилой дом.

Последствия падения обломков ракеты на дом в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что в результате падения обломков повреждения получили верхние этажи жилого дома по улице Губкина, а также часть соседнего здания и припаркованный внизу автомобиль.

В Белгороде часть перехваченной ПВО ракеты упала на жилой дом

В Белгороде часть перехваченной ПВО ракеты упала на жилой дом

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров