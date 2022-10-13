Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Появилось видео с последствиями ракетного обстрела ВСУ Белгорода, в результате которого осколки одной из ракет рухнули на жилой дом.

Последствия падения обломков ракеты на дом в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что в результате падения обломков повреждения получили верхние этажи жилого дома по улице Губкина, а также часть соседнего здания и припаркованный внизу автомобиль.