Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде
Появилось видео с последствиями ракетного обстрела ВСУ Белгорода, в результате которого осколки одной из ракет рухнули на жилой дом.
Последствия падения обломков ракеты на дом в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что в результате падения обломков повреждения получили верхние этажи жилого дома по улице Губкина, а также часть соседнего здания и припаркованный внизу автомобиль.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало.
Telegram / SHOT